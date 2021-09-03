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В Москве нашли мумию умершей пять лет назад россиянки

Мослента
23 минуты назад

Соседи нашли мумию в квартире в Северном Измайлове. Тело умершей москвички пролежало пять лет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В московской квартире нашли мумию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что жители дома на 16-й Парковой улице последний раз видели свою соседку 1948 года рождения пять лет назад, в 2016 году. О склепе узнали из-за коммунальной аварии, в результате которой залило квартиры ниже этажами.

В августе у некоторых жильцов дома начал протекать потолок в ванной. Люди выяснили, что причина течи — на 12-ом этаже. Москвичи не смогли достучаться до хозяйки квартиры и вызвали полицию со спасателями. 31 августа квартиру вскрыли. Из-за неисправности крана вода заполнила ванну и выливалась на пол.

Останки женщины нашли на кухне. Причину смерти установить не удалось.

Отмечается, что последнюю квитанцию за вскрытую квартиру оплатили в августе 2016, а за сентябрь того же года оплаты уже не поступило. Газ в квартире отключили в 2017 году, остальные удобства были в наличии.

Ранее в августе в квартире в центре Москвы также обнаружили мумифицированные человеческие останки. Как стало известно, сотрудники полиции вскрыли квартиру на улице Фридриха Энгельса и нашли лежащий на диване труп. По предварительным данным, тело пролежало в помещении более трех лет. Останки принадлежат мужчине 1937 года рождения.

Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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