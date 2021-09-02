Причиной задержания лидера «Мужского государства» мог стать телефонный терроризм

Возможной причиной задержания лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном могли стать обвинения в телефонном терроризме. Об этом в четверг, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: vk.com/doktorvlad vk.com/doktorvlad

По словам источника, на Позднякова ранее подали заявление представители сети ресторанов «Тануки». Они обвинили его в том, что он стоит за звонками о ложном минировании ресторанов. Это могло стать причиной для объявления Позднякова в розыск и его задержания на границе с Азербайджаном.

«В этом случае лидер "Мужского государства" может быть подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ», — отметил источник.

О задержании Позднякова на границе с Азербайджаном сообщается в его Telegram-канале. «Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу», — написал администратор Позднякова в сообщении.