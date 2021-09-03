СК нашел исчезнувшую россиянку в подвале гаража

Расследование уголовного дела об убийстве в связи с пропажей 23-летней девушки в Нижнем Новгороде приняло новый оборот. Недавно региональный СК заявил о том, что исчезнувшую обнаружили.

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Молодая нижегородка пропала 24 августа, ушла из дома и не вернулась. 1 сентября региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а спустя несколько дней девушка нашлась.

Как сообщили следователи, пропавшую обнаружили живой в подвале гаража в Приокском районе города. Владельца строения сейчас устанавливают, с девушкой ведут беседу, сообщает ИА "Время Н".