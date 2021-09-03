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СК нашел исчезнувшую молодую нижегородку в подвале гаража

Vse42.ruиещё 5
43 минуты назад

Расследование уголовного дела об убийстве в связи с пропажей 23-летней девушки в Нижнем Новгороде приняло новый оборот. Недавно региональный СК заявил о том, что исчезнувшую обнаружили.

СК нашел исчезнувшую россиянку в подвале гаража
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодая нижегородка пропала 24 августа, ушла из дома и не вернулась. 1 сентября региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а спустя несколько дней девушка нашлась.

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Как сообщили следователи, пропавшую обнаружили живой в подвале гаража в Приокском районе города. Владельца строения сейчас устанавливают, с девушкой ведут беседу, сообщает ИА "Время Н".

Подробности о произошедшем с жительницей Новгорода пока не раскрываются.

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