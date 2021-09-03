В ФСБ опровергли задержание лидера «Мужского государства»

Дагестанские пограничники не задерживали на границе с Азербайджаном лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

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В ведомстве предположили, что его могли задержать азербайджанские пограничники, но не дагестанские.

Ранее один из администраторов Позднякова сообщал в Telegram-канале лидера движения о его задержании при пересечении азербайджанской границы.