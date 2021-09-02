Убийца жителя Казани зашел с ним в лифт и попал на видео

В Казани неизвестный мужчина застрелил местного жителя в подъезде жилого дома на улице Минской. Видео, на котором запечатлено, как подозреваемый входит со своей жертвой в лифт, публикует Telegram-канал Life SHOT. На записи видно, что злоумышленник не прячет оружия. Предположительно, в руках у него находилось охотничье ружье «Сайга».