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Убийца жителя Казани зашел с ним в лифт и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Казани неизвестный мужчина застрелил местного жителя в подъезде жилого дома на улице Минской. Видео, на котором запечатлено, как подозреваемый входит со своей жертвой в лифт, публикует Telegram-канал Life SHOT. На записи видно, что злоумышленник не прячет оружия. Предположительно, в руках у него находилось охотничье ружье «Сайга».

Тело мужчины было обнаружено жильцами дома на 15-м этаже. Сейчас на месте ЧП работает полиция. В городе был объявлен план «Перехват». Как сообщает канал, по подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина.

Происшествия,Криминал,Видео,Казань,
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