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Строительный кран рухнул в Сочи. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

В Сочи рухнул строительный кран. Место происшествия сняли на камеру очевидцы, запись публикует Telegram-канал «Сочи Онлайн». В сообщении отмечается, что инцидент произошел на улице Амбровая в Хостинском районе. О пострадавших информации нет.

Причина падения грузоподъемной машины устанавливается. Возможно, виной стала непогода, обрушившаяся на курортный город. Сегодня утром в Сочи прошел ливень, в Адлере на проезжую часть из-за мощного порыва ветра упало дерево, в результате чего на дороге образовалась пробка.

Происшествия,Видео,Сочи,
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