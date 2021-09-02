В Сочи рухнул строительный кран. Место происшествия сняли на камеру очевидцы, запись публикует Telegram-канал «Сочи Онлайн». В сообщении отмечается, что инцидент произошел на улице Амбровая в Хостинском районе. О пострадавших информации нет.
Причина падения грузоподъемной машины устанавливается. Возможно, виной стала непогода, обрушившаяся на курортный город. Сегодня утром в Сочи прошел ливень, в Адлере на проезжую часть из-за мощного порыва ветра упало дерево, в результате чего на дороге образовалась пробка.