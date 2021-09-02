В Сочи рухнул строительный кран. Место происшествия сняли на камеру очевидцы, запись публикует Telegram-канал «Сочи Онлайн». В сообщении отмечается, что инцидент произошел на улице Амбровая в Хостинском районе. О пострадавших информации нет.