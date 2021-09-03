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Россиянку и двоих детей обнаружили убитыми спустя месяц

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Жителя Кемеровской области обвиняют в убийстве женщины и ее двоих детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Россиянку и двоих детей обнаружили убитыми спустя месяц
Фото: СУ СК РФ по Кемеровской областиСУ СК РФ по Кемеровской области

1 сентября в квартире в поселке Яшкино нашли тела с множественными следами ножевых ранений 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери. Тела убитых пролежали в квартире около месяца. Уточняется, что жители дома почувствовали резкий запах, после чего обратились в полицию, которая обнаружила погибших.

Убийство совершил 27-летний сожитель погибшей месяц назад во время ссоры на почве ревности. После он расправился с ее детьми, чтобы они не раскрыли преступника. Мужчину задержали, мотив преступления уточняется. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ведомством решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Происшествия,Убийство ,Кемеровская Область,
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