Россиянку и двоих детей обнаружили убитыми спустя месяц

Жителя Кемеровской области обвиняют в убийстве женщины и ее двоих детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
1 сентября в квартире в поселке Яшкино нашли тела с множественными следами ножевых ранений 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери. Тела убитых пролежали в квартире около месяца. Уточняется, что жители дома почувствовали резкий запах, после чего обратились в полицию, которая обнаружила погибших.
Убийство совершил 27-летний сожитель погибшей месяц назад во время ссоры на почве ревности. После он расправился с ее детьми, чтобы они не раскрыли преступника. Мужчину задержали, мотив преступления уточняется. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ведомством решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».