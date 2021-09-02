В Оренбурге местный житель с ножом напал на свою бывшую жену. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалась зафиксированная камерой видеонаблюдения запись.
Мужчина атаковал 40-летнюю экс-супругу у подъезда ее дома на Липовой улице и нанес ей несколько ударов ножом. От смерти потерпевшую спас ее 20-летний сын, который вышел на улицу, чтобы встретить свою мать.
Правоохранители задержали оренбуржца по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас жертва нападения находится в больнице.