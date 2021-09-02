Абызов задолжал государству 35 млрд рублей

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по обвинению в ряде преступлений.

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Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 миллиарда 828 миллионов 235 тысяч 254 рубля.

Основной долг экс-министра взыскивается по решению Гагаринского суда Москвы. Кроме того, ведётся исполнительное производство по постановлению о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 млн рублей и дело о задолженности по кредитам (165,2 тыс. рублей).