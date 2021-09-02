Четверо безбилетников устроили драку с кондуктором в Петербурге . Произошедший 28 августа в общественном транспорте на перекрестке проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта конфликт зафиксировала камера наблюдения. Соответствующую запись распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Четверо молодых людей отказались оплачивать проезд и вступили в спор с кондуктором, который перерос в потасовку. Безбилетникам пришлось покинуть салон транспортного средства, но они тут же попытались снова сесть в автобус. При этом один из хулиганов выстрелил в воздух из газового пистолета.