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Безбилетники с газовым пистолетом подрались с кондуктором. Видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

Четверо безбилетников устроили драку с кондуктором в Петербурге. Произошедший 28 августа в общественном транспорте на перекрестке проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта конфликт зафиксировала камера наблюдения. Соответствующую запись распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Четверо молодых людей отказались оплачивать проезд и вступили в спор с кондуктором, который перерос в потасовку. Безбилетникам пришлось покинуть салон транспортного средства, но они тут же попытались снова сесть в автобус. При этом один из хулиганов выстрелил в воздух из газового пистолета.

Трое дебоширов были задержаны полицией, составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Личность четвертого участника конфликта устанавливается.

Происшествия,Видео,МВД,Санкт-Петербург,
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