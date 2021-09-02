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Очевидцы ДТП в Омске перевернули автобус и попали на видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

В Омске местные жители перевернули попавший в аварию автобус, чтобы помочь пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улицы Масленникова с проспектом Карла Маркса. Управлявшая иномаркой женщина проехала на красный сигнал светофора и врезалась в маршрутный автобус. В момент столкновения в общественном транспорте находились 8 человек. Трое из них в результате аварии были госпитализированы. По факту случившегося проводится полицейская проверка.

Происшествия,Видео,Омск,
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