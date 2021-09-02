В Нью-Йорке затопило метро. Видео

Из-за обильных ливней в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм «Ида» принес в город рекордное количество осадков, вызвавших потоп. По водой оказалась подземная станция метрополитена «28-я улица». Снятые очевидцами кадры опубликованы на странице Insider Paper в Twitter .

«Катастрофическая ситуация в Нью-Йорке после затопления», – указано в сообщении.

В городе объявлено предупреждение о наводнении в результате мощных дождей. Водостоки не выдерживают огромное количество воды, она выходит обратно на поверхность.