На Украине женщина напала на мэра города

Жительница украинского города Черновцы пыталась ударить мэра Романа Кличука прямо во время сессии городского совета. Об этом сообщает "УНИАН".
Инцидент произошел 2 сентября. Во время заседания горсовета в сессионный зал неожиданно ворвалась местная жительница, она подошла к президиуму, за которым находился Кличук, стала показывать ему какие-то бумаги и несколько раз попыталась его ударить. Мэр предложил вызвать полицию. В ответ женщина сказала, что вызовет для всех присутствующих еще и "психиатрическую бригаду".
"Скажите, чем вы закидываетесь, граждане депутаты?!" — возмущалась она.
Женщину вывел из зала сотрудник Нацполиции. Градоначальник сказал, что не понял, чего конкретно хотела посетительница. Ранее сообщалось, что в Крыму голая туристка из Москвы напала на полицейских. До этого полицейские задержали ее мужа, который вел машину в состоянии алкогольного опьянения.