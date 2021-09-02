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На Украине женщина напала на мэра города

Газета.Ruиещё 4
10 минут назад

Жительница украинского города Черновцы пыталась ударить мэра Романа Кличука прямо во время сессии городского совета. Об этом сообщает "УНИАН".

На Украине женщина напала на мэра города
Фото: Кадр из видео/unian.netКадр из видео/unian.net

Инцидент произошел 2 сентября. Во время заседания горсовета в сессионный зал неожиданно ворвалась местная жительница, она подошла к президиуму, за которым находился Кличук, стала показывать ему какие-то бумаги и несколько раз попыталась его ударить. Мэр предложил вызвать полицию. В ответ женщина сказала, что вызовет для всех присутствующих еще и "психиатрическую бригаду".

"Скажите, чем вы закидываетесь, граждане депутаты?!" — возмущалась она.

Женщину вывел из зала сотрудник Нацполиции. Градоначальник сказал, что не понял, чего конкретно хотела посетительница. Ранее сообщалось, что в Крыму голая туристка из Москвы напала на полицейских. До этого полицейские задержали ее мужа, который вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,Украина,
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