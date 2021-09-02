Смерч вышел на берег Чёрного моря в районе пляжа «Бургас» в Сочи. Видео появилось в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как торнадо выходит на берег пляжа и закручивает находящиеся там шезлонги. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в результате происшествия пострадавших нет, повреждено около 30 шезлонгов.