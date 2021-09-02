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Мощный смерч прошёлся по пряжу «Бургас» в Сочи.Видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Смерч вышел на берег Чёрного моря в районе пляжа «Бургас» в Сочи. Видео появилось в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как торнадо выходит на берег пляжа и закручивает находящиеся там шезлонги. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в результате происшествия пострадавших нет, повреждено около 30 шезлонгов.

Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение в связи с непогодой, которое продлится до 3 сентября. Все коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.

Происшествия,Видео,МЧС,Сочи,
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