Дождь из насекомых выпал в Якутии. Видео

Житель Якутского села Сулгаччы Амгинского улуса снял на видео последствия дождя из насекомых. Видео опубликовано в telegram-канале «YKT TOP».
На кадрах видно, как автор видео выходит на веранду полностью засыпанную насекомыми. Из-за них даже не видно напольного покрытия. В комментариях к видео уточняют, что веранду засыпало не жуками, а водяными хищными клопами.
«Видимо у них в этом году массовый выход - прилетели на свет», - предположил подписчик.
Ранее в Гидрометцентре поясняли, что случаи обрушения дождей из насекомых могут быть связаны с метеорологией. Насекомые попадают в сильный поток воздуха, который переносит их на дальние расстояния.