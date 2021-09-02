Дождь из насекомых выпал в Якутии. Видео

Житель Якутского села Сулгаччы Амгинского улуса снял на видео последствия дождя из насекомых. Видео опубликовано в telegram-канале «YKT TOP».

На кадрах видно, как автор видео выходит на веранду полностью засыпанную насекомыми. Из-за них даже не видно напольного покрытия. В комментариях к видео уточняют, что веранду засыпало не жуками, а водяными хищными клопами.

«Видимо у них в этом году массовый выход - прилетели на свет», - предположил подписчик.