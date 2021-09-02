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Дождь из насекомых выпал в Якутии. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Житель Якутского села Сулгаччы Амгинского улуса снял на видео последствия дождя из насекомых. Видео опубликовано в telegram-канале «YKT TOP».

На кадрах видно, как автор видео выходит на веранду полностью засыпанную насекомыми. Из-за них даже не видно напольного покрытия. В комментариях к видео уточняют, что веранду засыпало не жуками, а водяными хищными клопами.

«Видимо у них в этом году массовый выход - прилетели на свет», - предположил подписчик.

Ранее в Гидрометцентре поясняли, что случаи обрушения дождей из насекомых могут быть связаны с метеорологией. Насекомые попадают в сильный поток воздуха, который переносит их на дальние расстояния.

Происшествия,Видео,Республика Саха (Якутия),
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