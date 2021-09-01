Лифт с женщиной и ребенком пролетел 5 этажей в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту инцидента в 33-этажном жилом комплексе, расположенном в Одинцовском городском округе. По предварительной информации, 31 августа 2021 года лифт с находившимися внутри женщиной и грудным ребёнком пролетел 5 этажей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Проведение проверки поручено Одинцовской городской прокуратуре. В ходе неё будет дана необходимая оценка по исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба.