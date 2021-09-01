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Турист из Самары ранил двух человек в отеле Пицунды

Газета.Ru
1 час назад

Турист из Самары ранил двух человек в отеле «Сэр Рэмбо» в Пицунде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Турист из Самары ранил двух человек в отеле Пицунды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхающий из Самары затеял драку с 53-летним хозяином гостиницы и нанес ему множество колото-резаных ран шеи и рук.

Кроме того, он ранил еще одну туристку из Новосибирска, а затем скрылся.

В ведомстве уточнили, что мужчину удалось задержать во дворе соседнего гостевого дома. Сотрудники отдела милиции Пицунды также изъяли у задержанного нож.

Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу. Материал по произошедшему следователи направили в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что официант ранил ножом туриста из-за спора о счете на Майорке. Турист потерял много крови, официант также был ранен. Обоих госпитализировали в разные больницы.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Пицунда,Самара,
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