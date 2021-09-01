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В США открыли стрельбу на территории школы

Lenta.ru
37 минут назад

Неизвестные открыли огонь на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме. Об инциденте, зафиксированном в штате Северная Каролина, сообщили в Twitter-аккаунте местной полиции.

В США произошла стрельба на территории школы
Фото: myfox8.commyfox8.com

В сообщении пресс-службы уточнили, что учебное учреждение закрыто в связи с произошедшим инцидентом.

«Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна», — подчеркнули в опубликованном заявлении.

Телеканал ABC 11 отмечает, что на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек.

Шериф в беседе с журналистами сообщил, что злоумышленника, открывшего стрельбу, разыскивают.

Власти города попросили родителей школьников воздержаться от поездок в учебное учреждение и ждать своих детей в местном торговом центре.

По данным телеканала, на этой неделе это уже второй инцидент со стрельбой в штате. Второй случай произошел в понедельник, 30 августа. Тогда был ранен учащийся школы в Уилмингтоне. Обвинения в попытке убийства были предъявлены 15-летнему подростку.

Происшествия,МВД,телеканал АВС,Соединенные Штаты,
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