В США произошла стрельба на территории школы

Неизвестные открыли огонь на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме. Об инциденте, зафиксированном в штате Северная Каролина, сообщили в Twitter-аккаунте местной полиции.
В сообщении пресс-службы уточнили, что учебное учреждение закрыто в связи с произошедшим инцидентом.
«Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна», — подчеркнули в опубликованном заявлении.
Телеканал ABC 11 отмечает, что на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек.
Шериф в беседе с журналистами сообщил, что злоумышленника, открывшего стрельбу, разыскивают.
Власти города попросили родителей школьников воздержаться от поездок в учебное учреждение и ждать своих детей в местном торговом центре.
По данным телеканала, на этой неделе это уже второй инцидент со стрельбой в штате. Второй случай произошел в понедельник, 30 августа. Тогда был ранен учащийся школы в Уилмингтоне. Обвинения в попытке убийства были предъявлены 15-летнему подростку.