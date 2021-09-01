В США произошла стрельба на территории школы

Неизвестные открыли огонь на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме. Об инциденте, зафиксированном в штате Северная Каролина, сообщили в Twitter-аккаунте местной полиции.

Фото: myfox8.com myfox8.com

В сообщении пресс-службы уточнили, что учебное учреждение закрыто в связи с произошедшим инцидентом.

«Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна», — подчеркнули в опубликованном заявлении.

Телеканал ABC 11 отмечает, что на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек.

Шериф в беседе с журналистами сообщил, что злоумышленника, открывшего стрельбу, разыскивают.

Власти города попросили родителей школьников воздержаться от поездок в учебное учреждение и ждать своих детей в местном торговом центре.