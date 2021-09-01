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На опального отца Сергия заведено новое дело об экстремизме

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) началось расследование нового уголовного дела об экстремизме, совершенном организованной группой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На опального отца Сергия завели новое дело об экстремизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, следствие считает Романова организатором экстремистской группы, в состав которой входит его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица. Дело было заведено в связи с созданием и распространением в интернете роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям.

Могучев был задержан 1 сентября в поезде, следующим в Екатеринбург. Он курировал связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и выкладывал проповеди Романова. В его квартире проведены обыски.

Опальный отец Сергий обвиняется также по трем статьям УК РФ о самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. В настоящее время процесс над ним проходит в Измайловском суде Москвы.

Происшествия,Всеволод Могучев,Николай Романов,
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