На опального отца Сергия завели новое дело об экстремизме

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) началось расследование нового уголовного дела об экстремизме, совершенном организованной группой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, следствие считает Романова организатором экстремистской группы, в состав которой входит его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица. Дело было заведено в связи с созданием и распространением в интернете роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям.

Могучев был задержан 1 сентября в поезде, следующим в Екатеринбург. Он курировал связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и выкладывал проповеди Романова. В его квартире проведены обыски.