Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о побеге

Врио начальника ИВС Истры признал свою вину по делу о превышении полномочий после побега пяти человек из-под стражи. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

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По данным следствия, врио начальника изолятора дал распоряжение подчиненным поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Это позволило заключенным общаться и выработать план побега. Также в камеру был незаконно перемещен Александр Мавриди.

Кроме того, сотрудник ИВС допустил оставление в открытом виде так называемых «кормушек» — дверей камер для передачи продуктов питания.

«На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что расследование в отношении других лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также в отношении совершивших побег заключенных, продолжается.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова. МВД России пообещало награду в размере 1,5 млн рублей за информацию, которая поможет в его поимке.