В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Начальник изолятора в Истре признал вину по делу о побеге зэков

Ura.Ru
55 минут назад

Врио начальника изолятора в подмосковном городе Истра, откуда в начале августа сбежали пятеро арестантов, полностью признал свою вину. По данным следствия, он велел подчиненным поместить в камеру обвиняемых по одному уголовному делу.

Начальник изолятора в Истре признал вину по делу о побеге зэков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Врио начальника изолятора временного содержания отдал распоряжение сотрудникам поместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, у них имелась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрения в суде, а также разработать план совершения преступления — побега из-под стражи», — сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, также поместили в эту камеру незаконно. Кроме того, начальник изолятора допустил то, что двери для передачи еды арестантам оказались открыты.

Обвиняемый проходил по делу о превышении должностных полномочий. На допросе у следователя начальник изолятора полностью признал свою вину. По решению суда ему запрещено совершать определенные действия, сообщает СК РФ.

Пятеро злоумышленников, в число которых вошел Мавриди, сбежали из изолятора в Истре 6 августа. СК возбудил уголовное дело, а 12 августа сообщил, что преступникам помогали сбежать сотрудники учреждения. Их уже задержали, пишет РАПСИ. По данным СК РФ, заключенные сбежали из ИВС с помощью гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей. Ранее один из сбежавших сам пришел в полицию, чтобы сдаться, передают «Дни.ру».

Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,СКР,РАПСИ,Истра,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители