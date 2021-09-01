Начальник изолятора в Истре признал вину по делу о побеге зэков

Врио начальника изолятора в подмосковном городе Истра, откуда в начале августа сбежали пятеро арестантов, полностью признал свою вину. По данным следствия, он велел подчиненным поместить в камеру обвиняемых по одному уголовному делу.

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«Врио начальника изолятора временного содержания отдал распоряжение сотрудникам поместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, у них имелась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрения в суде, а также разработать план совершения преступления — побега из-под стражи», — сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, также поместили в эту камеру незаконно. Кроме того, начальник изолятора допустил то, что двери для передачи еды арестантам оказались открыты.

Обвиняемый проходил по делу о превышении должностных полномочий. На допросе у следователя начальник изолятора полностью признал свою вину. По решению суда ему запрещено совершать определенные действия, сообщает СК РФ.