Задержание пьяного "Аватара" сняли на видео

В Минске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя в костюме Аватара из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник, 31 августа. Аватар оказался 31-летним жителем столицы. При проверке документов также выяснилось, что водитель нетрезв. Освидетельствование показало 1,92 промилле.
По словам задержанного, он загримировался под Аватара для конкурса необычных костюмов на корпоративной вечеринке.
В отношении мужчины составили административный протокол за пьяное вождение.
"Аватар"-самый кассовый фильм в истории. Лента "Джеймса Кэмерона вышла в 2009-ом году и рассказывала про морского пехотинца Джейка Салли, который получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.