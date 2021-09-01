Задержание пьяного "Аватара" сняли на видео

В Минске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя в костюме Аватара из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 31 августа. Аватар оказался 31-летним жителем столицы. При проверке документов также выяснилось, что водитель нетрезв. Освидетельствование показало 1,92 промилле.

По словам задержанного, он загримировался под Аватара для конкурса необычных костюмов на корпоративной вечеринке.

В отношении мужчины составили административный протокол за пьяное вождение.