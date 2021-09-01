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Задержание пьяного "Аватара" сняли на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

В Минске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя в костюме Аватара из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 31 августа. Аватар оказался 31-летним жителем столицы. При проверке документов также выяснилось, что водитель нетрезв. Освидетельствование показало 1,92 промилле.

По словам задержанного, он загримировался под Аватара для конкурса необычных костюмов на корпоративной вечеринке.

В отношении мужчины составили административный протокол за пьяное вождение.

"Аватар"-самый кассовый фильм в истории. Лента "Джеймса Кэмерона вышла в 2009-ом году и рассказывала про морского пехотинца Джейка Салли, который получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

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