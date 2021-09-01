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Талибы захватили аванпосты в мятежной провинции Панджшер

Lenta.ru
56 минут назад

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что захватили шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер. Об этом пишет агентство Pajhwok.

Талибы захватили шесть аванпостов в мятежной провинции
Фото: ReutersReuters

По данным «Sputnik Афганистан», пояс безопасности неподконтрольной провинции был прорван в три часа ночи. Все аванпосты мятежников разгромлены.

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Новое правительство в лице талибов пыталось наладить контакты с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере, однако переговоры не привели к результату. Представитель руководства талибов Амир Хан Моттаки рассказывал, что боевики «Талибана» находятся вблизи провинции. «Они (сопротивление — прим. «Ленты.ру») не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?» — заявил Моттаки.

Он добавил, что руководство «Талибана» уже назначило в провинции губернатора и других ответственных лиц из числа местного населения.

Происшествия,Амир Хан,Талибан,НАТО,Lenta.ru,Россия,
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