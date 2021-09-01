Талибы захватили шесть аванпостов в мятежной провинции

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России ) заявили, что захватили шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер. Об этом пишет агентство Pajhwok .

Новое правительство в лице талибов пыталось наладить контакты с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере, однако переговоры не привели к результату. Представитель руководства талибов Амир Хан Моттаки рассказывал, что боевики «Талибана» находятся вблизи провинции. «Они (сопротивление — прим. «Ленты.ру») не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?» — заявил Моттаки.