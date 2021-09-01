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У начальника отдела ГИБДД нашли драгоценности и оружие при обыске

News.ru
56 минут назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому району Ростовской области. Начальник отдела и двое его подчинённых были задержаны, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

У начальника отдела ГИБДД нашли драгоценности и оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Их подозревают в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к этому преступлению.

По версии следствия, в 202–2021 годах подозреваемые, превысив свои должностные полномочия, не составили материалы об административных правонарушениях, в результате чего не были привлечены к административной ответственности четыре лица, два из которых — за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — указано в сообщении пресс-службы.

Одним из подозреваемых стал начальник отдела Александр Чмыхалов. Во время обыска у него дома нашли драгоценности и оружие.

Пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД при проверке документов в Москве

Ранее стало известно, что начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова арестовали на два месяца по делу о взятках на 19 млн рублей. С ним были задержаны 35 сотрудников ГИБДД.

Происшествия,Алексей Сафонов,ГИБДД,СКР,Ростовская Область,
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