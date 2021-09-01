У начальника отдела ГИБДД нашли драгоценности и оружие

По версии следствия, в 202–2021 годах подозреваемые, превысив свои должностные полномочия, не составили материалы об административных правонарушениях, в результате чего не были привлечены к административной ответственности четыре лица, два из которых — за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — указано в сообщении пресс-службы.