Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу

В лесу в районе деревни Луговая в Подмосковье обнаружили труп новорожденного мальчика. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталью Григорьеву .

«В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре , будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в мусорном баке нашли новорожденную девочку, которой на вид было не более суток. Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас прокуратура сообщила, что ребенок чувствует себя хорошо.