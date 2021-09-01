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Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу

Мослента
1 час назад

В лесу в районе деревни Луговая в Подмосковье обнаружили труп новорожденного мальчика. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталью Григорьеву.

Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — сообщила она.

По факту обнаружения в лесном массиве мертвого ребенка начали проверку. Остальные подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что в мусорном баке нашли новорожденную девочку, которой на вид было не более суток. Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас прокуратура сообщила, что ребенок чувствует себя хорошо.

Происшествия,Наталья Григорьева,Генпрокуратура РФ,Московская Область,
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