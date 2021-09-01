Авария с участием велосипеда, рейсового автобуса и автомобиля Suzuki произошла в минувший вторник на Переброском тракте. Водитель общественного транспорта в попытке избежать столкновения с велосипедистом выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. На кадрах видно, как один из пассажиров автобуса после ДТП подошел к его виновнику и ударил его. По предварительным данным, пострадал управлявший легковой машиной человек.