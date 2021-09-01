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Голого петербуржца с дезодорантом задержали в магазине косметики. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В магазине косметики в Петербурге задержали дебошира. Обнаженный мужчина пытался сжечь в торговом заведении дезодорант. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъём».

Как уточняется в СМИ, местный житель зашел в косметический магазин в торговом комплексе «Порт-Находка 2», полностью разделся, а затем взял с полки дезодорант и при помощи зажигался хотел его сжечь. Охранники ТЦ вызвали на место происшествия сотрудников полиции. По предварительным данным, неадекватный посетитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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