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В Белоруссии задержали пьяного «аватара»

Lenta.ru
37 минут назад

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного автомобилиста, который находился за рулем в костюме героя фильма «Аватар». Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

В Белоруссии задержали пьяного «аватара»
Фото:  Telegram-канал «Бушующий мир» Telegram-канал «Бушующий мир»

Внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Renault, проезжающий по проспекту Независимости. Выяснилось, что им управлял 31-летний мужчина, который решил принять облик аватара для участия в корпоративе. Помимо внешнего вида, он изменил и состояние сознания: при освидетельствовании в его организме было обнаружено 1,92 промилле алкоголя.

Отмечается, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Ему грозит наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 35-летний мужчина за рулем легкового автомобиля Ford решил взять на таран посольство России в Минске. На полном ходу он въехал в его ворота, после чего выбежал из машины и перебрался через забор на территорию диппредставительства, где его и задержали. Позднее выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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