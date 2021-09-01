Скончалась звезда «Дон Кихота» актриса Тамилла Агамирова

Вдова известного артиста Николая Сличенко, актриса Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни. Как сообщает «Московский комсомолец», артистка умерла в своем доме в поселке Николина Гора во вторник, 31 августа.

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Причина смерти не уточняется. Дата прощания с народной артисткой станет известна позже.

Агамирова родилась 21 мая 1928 года в Баку. В 1951 году окончила Бакинский театральный институт, а с 1952 года играла в театре «Ромэн». За годы работы в нем исполнила более 50 ролей, а за исполнение своей первой роли на сцене театра в спектакле «Упрямые сердца» была выдвинута на соискание Сталинской премии.

Зрителям Тамилла Агамирова известна по фильмам «Дон Кихот», «Непокоренный батальон», «Настощий друг», «Её большое сердце» и другим.

С Николаем Сличенко, художественным руководителем театра «Ромэн», Агамирова сошлась после его развода с первой женой Сетарой Казымовой, которая также играла в театре.