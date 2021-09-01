В Мексике облаченный в одеяние священнослужителя мужчина украл у незнакомки мобильный телефон. Об это сообщает Telegram -канал «Лента дна», в распоряжении которого оказались попавшие в объектив камеры видеонаблюдения кадры.

На записи видно, как священник подошел к сидящей за столиком туристке и положил Библию на ее телефонный аппарат. А после беседы незаметно забрал гаджет вместе с книгой и ретировался. При этом девушка даже не заметила, как исчез ее мобильник. О том, удалось ли поймать злоумышленника в рясе, информации пока нет.