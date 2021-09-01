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Подмосковный вор поменял краденый велосипед на краденый мопед. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В подмосковном Орехово-Зуево вор украл велосипед, а затем мопед. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», опубликовавший зафиксированную камерой видеонаблюдения запись.

Сначала мужчина похитил велосипед, а затем, заметив более дорогостоящее двухколесное транспортное средство, решил украсть и его. На кадрах видно, как он возится у скутера, а затем уезжает на нем, бросив свою предыдущую «добычу».

Злоумышленник был задержан полицейскими, им оказался ранее судимый 22-летний местный житель.

Происшествия,Криминал,Видео,Орехово-Зуево,
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