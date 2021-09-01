В подмосковном Орехово-Зуево вор украл велосипед, а затем мопед. Об этом сообщает Telegram -канал «МК: срочные новости», опубликовавший зафиксированную камерой видеонаблюдения запись.

Сначала мужчина похитил велосипед, а затем, заметив более дорогостоящее двухколесное транспортное средство, решил украсть и его. На кадрах видно, как он возится у скутера, а затем уезжает на нем, бросив свою предыдущую «добычу».