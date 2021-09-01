«По имеющейся информации, нелегальный игорный клуб находился в одном из городских административных зданий. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и представителями других правоохранительных ведомств задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы города нефтехимиков», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.