Полицейские совместно с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли деятельность нелегального игрового клуба в Ангарске. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «ОПЕР Слил».
«По имеющейся информации, нелегальный игорный клуб находился в одном из городских административных зданий. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и представителями других правоохранительных ведомств задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы города нефтехимиков», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.
Уточняется, что во время проведения обысков были изъяты десятки игровых автоматов и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело.