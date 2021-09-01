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Опубликовано видео из нелегального игорного клуба в Ангарске

Александр Кузьмин
36 минут назад

Полицейские совместно с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли деятельность нелегального игрового клуба в Ангарске. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «ОПЕР Слил».

«По имеющейся информации, нелегальный игорный клуб находился в одном из городских административных зданий. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и представителями других правоохранительных ведомств задержаны предполагаемые администраторы – две жительницы города нефтехимиков», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Уточняется, что во время проведения обысков были изъяты десятки игровых автоматов и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,Росгвардия,Ангарск,
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