Стала известна причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Стала известна причина крушения лёгкого транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

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Эксперты установили, что все события, которые привели к катастрофе, начались после потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Помпаж привёл к возгоранию, а частичное разрушение турбины привело к тому, что обломки перебили расположенные рядом топливопроводы.

Известно, что неполадку с двигателем заметили диспетчеры аэродрома Кубинка, которые сразу же сообщили об этом пилотам. Правда, к этому моменту на табло приборов в кабине пилотов уже загорелся предупреждающий сигнал. Ни автоматическая система пожаротушения, ни вторая очередь пожаротушения не смогли потушить возгорание. В результате пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт.

Эксперты отмечают, что пилоты действовали слаженно и без промедления. На записи слышно, как командир судна отдаёт четкие приказы, а второй пилот докладывает об исполнении.