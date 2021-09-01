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Названа причина крушения новейшего Ил-112В в Подмосковье

News.ruиещё 11
27 минут назад

Стала известна причина крушения лёгкого транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Стала известна причина крушения Ил-112В в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты установили, что все события, которые привели к катастрофе, начались после потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Помпаж привёл к возгоранию, а частичное разрушение турбины привело к тому, что обломки перебили расположенные рядом топливопроводы.

Известно, что неполадку с двигателем заметили диспетчеры аэродрома Кубинка, которые сразу же сообщили об этом пилотам. Правда, к этому моменту на табло приборов в кабине пилотов уже загорелся предупреждающий сигнал. Ни автоматическая система пожаротушения, ни вторая очередь пожаротушения не смогли потушить возгорание. В результате пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт.

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Эксперты отмечают, что пилоты действовали слаженно и без промедления. На записи слышно, как командир судна отдаёт четкие приказы, а второй пилот докладывает об исполнении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно лётчиков военно-транспортного самолёта Ил-112В. Кроме того, посмертно орденами Мужества награждены и два других члена экипажа — Николай Куимов (начальник управления лётной службы — лётчик-испытатель 1-го класса) и Николай Хлудеев (бортинженер-испытатель 1-го класса).

Происшествия,Николай Куимов,Владимир Путин,Межгосударственный авиационный комитет,Минпромторг,Московская Область,
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