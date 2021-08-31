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Рабочий в Москве задушил себя во время чистки казана.Видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

В Москве рабочий из Таджикистана задушил себя простынёй, когда чистил казан. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным Mash, 20-летний Давлат Худойназар работал на объекте АО "Трестмоспроммонтаж" на улице Лётной, 41, с. 1. В понедельник он собрался приготовить обед на всю бригаду, но казан был грязным. Он решил почистить его. С помощью строительной болгарки. Чтобы защититься от искр, Давлат обмотал простыню вокруг шеи.

Простыня намоталась на вал редуктора болгарки и сдавила шею Давлату. Он не смог освободиться и скончался на месте от механической асфиксии. Коллеги нашли тело вечером.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Таджикистан,
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