В Египте российская туристка погибла в ДТП с грузовиком

Российская туристка стала жертвой ДТП, случившегося в Египте. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Каире.
По данным дипломатов, россиянку и ее мужа сбил грузовик на трассе Хургада-Каир. Женщина не выжила, ее супруг попал в больницу.
В посольстве отметили, что серьезной угрозы жизни и здоровью мужчины нет.
Дипломаты уточнили, что ДТП произошло во время остановки туристического автобуса, в котором ехала пара, на обочине трассы.
В момент ДТП несовершеннолетняя дочь россиян находилась в автобусе и не пострадала. До выписки отца из больницы за ней будут присматривать сотрудники консульства России в Хургаде.
В июне в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте погибла одна россиянка, еще семь граждан РФ получили травмы.
Авария произошла на трассе Каттамия - Айн-ас-Сохна (часть шоссе из Каира в Хургаду). Легковой автомобиль, превысивший скорость, врезался в микроавтобус с россиянами. Дипломаты рассказали, что россияне возвращались в Хургаду с экскурсии в Каир. У погибшей туристки остались сын и муж, они тоже были в автобусе, но не пострадали.