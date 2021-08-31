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В Египте российская туристка погибла в ДТП с грузовиком

Мария Иванова
1 час назад

Российская туристка стала жертвой ДТП, случившегося в Египте. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Каире.

В Египте российская туристка погибла в ДТП с грузовиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным дипломатов, россиянку и ее мужа сбил грузовик на трассе Хургада-Каир. Женщина не выжила, ее супруг попал в больницу.

В посольстве отметили, что серьезной угрозы жизни и здоровью мужчины нет.

Дипломаты уточнили, что ДТП произошло во время остановки туристического автобуса, в котором ехала пара, на обочине трассы.

В момент ДТП несовершеннолетняя дочь россиян находилась в автобусе и не пострадала. До выписки отца из больницы за ней будут присматривать сотрудники консульства России в Хургаде.

В июне в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте погибла одна россиянка, еще семь граждан РФ получили травмы.

Авария произошла на трассе Каттамия - Айн-ас-Сохна (часть шоссе из Каира в Хургаду). Легковой автомобиль, превысивший скорость, врезался в микроавтобус с россиянами. Дипломаты рассказали, что россияне возвращались в Хургаду с экскурсии в Каир. У погибшей туристки остались сын и муж, они тоже были в автобусе, но не пострадали.

Происшествия,Египет,
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