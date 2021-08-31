Следственный комитет России по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.
Крымские следователи 30 августа обнаружили в Интернете запись, на которой запечатлено, как двое молодых людей прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922. Видео сняли спутницы подростков.
Правоохранители установили личности нарушителей, ими оказались 16-летние жители Севастополя. По поручению Председателя СК России в отношении троих несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).