Следственный комитет России по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.

Крымские следователи 30 августа обнаружили в Интернете запись, на которой запечатлено, как двое молодых людей прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922. Видео сняли спутницы подростков.