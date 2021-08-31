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Россиян протащил полицейского 20 метро на двери авто. Видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

В Иркутской области местный житель протащил на двери автомобиля полицейского. Запись произошедшего в поселке Утулик Слюдянского района ночью 28 август инцидента опубликована в Instagram-аккаунте gibdd.38.

Экипаж ДПС остановил иномарку Subaru Forester, а когда сотрудник ГИБДД подошел к машине для проверки документов, водитель тронулся с места и начал движение задним ходом в попытке скрыться от правоохранителей. Полицейский намеривался вытащить ключи из замка зажигания, но нарушитель увеличил скорость и протащил инспектора ГИБДД на двери транспортного средства примерно 20 метров.

Лихача задержали, им оказался 28-летний житель Ангарска. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,Иркутская Область,
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