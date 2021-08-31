В Иркутской области местный житель протащил на двери автомобиля полицейского. Запись произошедшего в поселке Утулик Слюдянского района ночью 28 август инцидента опубликована в Instagram -аккаунте gibdd.38.

Экипаж ДПС остановил иномарку Subaru Forester, а когда сотрудник ГИБДД подошел к машине для проверки документов, водитель тронулся с места и начал движение задним ходом в попытке скрыться от правоохранителей. Полицейский намеривался вытащить ключи из замка зажигания, но нарушитель увеличил скорость и протащил инспектора ГИБДД на двери транспортного средства примерно 20 метров.