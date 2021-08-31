Хулиган со смазкой атаковал московские самокаты

Неизвестный измазал солидолом электронные панели на 400 самокатах, которые сдают в аренду в районе Якиманки в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

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Инцидент произошел 26 августа. В правоохранительные органы обратились представители сразу двух компаний, которые занимаются прокатом электросамокатов. Согласно их заявлению, от действий неизвестного пострадали 400 единиц Nine Bot Max Pro, которые находились на улице Крымский Вал и на Ленинском проспекте.

Размер материального ущерба и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Напомним, что за первое полугодие 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате столкновений пять человек погибли, еще 180 – получили травмы различной степени тяжести.