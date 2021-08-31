Два человека стали жертвами аварии в Новосибирске с участием автомобиля Lexus. Видео с места смертельного ДТП, произошедшего на Бугринском мосту в ночь на вторник, опубликовано в сообществе «Главные новости Новосибирск» во «ВКонтакте».

Водитель иномарки двигался по Бугринскому мосту в сторону улицы Ватутина, но, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В салоне автомобиля находились пять человек, двое из них погибли, остальные были госпитализированы с тяжелыми травмами.