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Lexus вылетел с моста в Новосибирске: видео с места ДТП

Александр Кузьмин
48 минут назад

Два человека стали жертвами аварии в Новосибирске с участием автомобиля Lexus. Видео с места смертельного ДТП, произошедшего на Бугринском мосту в ночь на вторник, опубликовано в сообществе «Главные новости Новосибирск» во «ВКонтакте».

Водитель иномарки двигался по Бугринскому мосту в сторону улицы Ватутина, но, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В салоне автомобиля находились пять человек, двое из них погибли, остальные были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия,Видео,Новосибирск,
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