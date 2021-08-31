В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Осуждённому за педофилию мужчине отменили приговор

News.ruиещё 2
28 минут назад

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осуждённому на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденному за педофилию мужчине отменили приговор
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В 2018 году две школьницы обвинили 59-летнего мужчину в пeдофилии — они рассказали, что он зашёл за ними в подъезд и показал пoловой член. В уголовном деле было много нестыковок, и вскоре потeрпевшие признались в оговоре. Девочки расскaзали, что выдумали историю, так как прогуляли школу, испугались реакции взрослых и решили перeключить их внимание на другую тему.

Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон, — цитирует агентство участника процесса.

Ранее Кузьминский суд признал мужчину виновным. Мосгорсуд изначально этот приговор утвердил, однако защита подала кассационную жалобу. После отмены приговора дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу. Девочке он представился врачом и уговорил её раздеться под предлогом медосмотра. Злоумышленника задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Происшествия,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители