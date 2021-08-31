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Появилось видео смертельного ДТП с каршерингом в Москве

Александр Кузьмин
1 час назад

Ребенок погиб при ДТП с участием каршеринга в Москве. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший запись дорожного инцидента.

Авария произошла минувшей ночью на Волгоградском проспекте. На кадрах видно, как водитель взятого в прокат автомобиля Kia Rio проезжает перекресток на красный сигнал светофора и врезается в ВАЗ. В результате столкновения погиб 4-летний мальчик, уточняет «360». В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Москва,
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