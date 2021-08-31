Ребенок погиб при ДТП с участием каршеринга в Москве . Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший запись дорожного инцидента.

Авария произошла минувшей ночью на Волгоградском проспекте. На кадрах видно, как водитель взятого в прокат автомобиля Kia Rio проезжает перекресток на красный сигнал светофора и врезается в ВАЗ. В результате столкновения погиб 4-летний мальчик, уточняет «360». В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры.