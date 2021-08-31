Жительница Новокузнецка выстрелила в свою знакомую на детской площадке из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram -канал Mash Siberia, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Конфликт между подвыпившими женщинами возник из-за детей, уточняет канал. В результате одна из оппоненток на глазах у очевидцев достала пневматический пистолет и открыла стрельбу. По словам полицейских, происшествие обошлось без пострадавших, отмечается в сообщении. Однако одна из россиянок показала кадры, на которых видны ранения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.