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Конфликт женщин со стрельбой на детской площадке попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Жительница Новокузнецка выстрелила в свою знакомую на детской площадке из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Конфликт между подвыпившими женщинами возник из-за детей, уточняет канал. В результате одна из оппоненток на глазах у очевидцев достала пневматический пистолет и открыла стрельбу. По словам полицейских, происшествие обошлось без пострадавших, отмечается в сообщении. Однако одна из россиянок показала кадры, на которых видны ранения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Конфликты,Видео,Новокузнецк,
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