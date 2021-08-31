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Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике. Отмечается, что альпинисты попали под лавину на горе Казбек. Согласно предварительным данным, экстремалы совершили подъем со стороны Грузии.

Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время уточняется их количество. Кроме того, ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что троих пропавших в Непале российских альпинистов обнаружили. Экстремалы пропали, когда пытались подняться на Аннапурну. Горный массив является десятым по высоте из 14 восьмитысячников мира.

Происшествия,МЧС,Республика Северная Осетия — Алания,
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