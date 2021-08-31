Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике. Отмечается, что альпинисты попали под лавину на горе Казбек. Согласно предварительным данным, экстремалы совершили подъем со стороны Грузии.

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В настоящее время уточняется их количество. Кроме того, ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.