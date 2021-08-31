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Разбойное нападение на пенсионеров в Москве попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на пенсионеров. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Южное на юге столицы.

На опубликованных Telegram-каналом «МК: срочные новости» кадрах видно, как человек подходит сзади к пожилым прохожим и вырывает из рук у одного из них сумку. Мужчина погнался за злоумышленником, но тот пригрозил ему предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого на улице Маршала Тухачевского. Им оказался ранее судимый 40-летний гость столицы, при нем находилась часть похищенного у пенсионеров имущества, сообщает пресс-служба УВД по ЮАО.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,Москва,
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