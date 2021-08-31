Разбойное нападение на пенсионеров в Москве попало на видео

На опубликованных Telegram-каналом «МК: срочные новости» кадрах видно, как человек подходит сзади к пожилым прохожим и вырывает из рук у одного из них сумку. Мужчина погнался за злоумышленником, но тот пригрозил ему предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места преступления.