Крупный пожар уничтожил кафе на пляже в Сочи

Сильный пожар начался ранним утром 31 августа в кафе на набережной в поселке Дагомыс в Сочи. Огонь быстро распространился на 400 квадратных метрах и практически уничтожил здание.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Телеграм-канал «IZ.RU» опубликовал кадры произошедшего.

Пламя вспыхнуло примерно в 06:40 утра, далее огонь перекинулся на второй этаж кафе «Лагуна» на Балтийской улице. Свидетелями ЧП оказались несколько десятков человек, внутри заведения, согласно предварительным сведениям, люди отсутствовали.

Над курортным поселком повисли клубы дыма, в округе отчетливо чувствуется запах гари. Специалистам удалось не допустить распространения пламени на соседние строения, локализовав пожар.

Данных о пострадавших до настоящего времени не поступало.

Ранее сообщалось, что угрозы пожаров в России в сентябре сохранятся. Как отметили специалисты ВНИИ ГОЧС, начало сентября хоть и принесет осадки в виде дождей в ряд регионов, но полностью проблема природных пожаров не разрешится, сообщает RG.ru.