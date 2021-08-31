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Крупный пожар уничтожил кафе на пляже в Сочи

Анна Безрукова
1 час назад

Сильный пожар начался ранним утром 31 августа в кафе на набережной в поселке Дагомыс в Сочи. Огонь быстро распространился на 400 квадратных метрах и практически уничтожил здание.

Крупный пожар уничтожил кафе на пляже в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеграм-канал «IZ.RU» опубликовал кадры произошедшего.

Пламя вспыхнуло примерно в 06:40 утра, далее огонь перекинулся на второй этаж кафе «Лагуна» на Балтийской улице. Свидетелями ЧП оказались несколько десятков человек, внутри заведения, согласно предварительным сведениям, люди отсутствовали.

Над курортным поселком повисли клубы дыма, в округе отчетливо чувствуется запах гари. Специалистам удалось не допустить распространения пламени на соседние строения, локализовав пожар.

Данных о пострадавших до настоящего времени не поступало.

Ранее сообщалось, что угрозы пожаров в России в сентябре сохранятся. Как отметили специалисты ВНИИ ГОЧС, начало сентября хоть и принесет осадки в виде дождей в ряд регионов, но полностью проблема природных пожаров не разрешится, сообщает RG.ru.

Согласно прогнозу, сохраняются риски возгораний в Приволжском и южной части Уральского федеральных округов. Также существенные риски ухудшения лесопожарной обстановки эксперты прогнозируют на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами - в Томпонском улусах Якутии. Сложная ситуация сохранится и в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области.

Происшествия,"Российская газета",Сочи,
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