В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мотоциклист протаранил машину скорой на юго-западе Москвы.Видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

На юго-западе Москвы на улиц Обручева и Профсоюзной мотоцикл и машина скорой помощи. Пострадало три человека, включая медиков. Видео публикует портал «Life.ru».

На кадрах видно, как машина скорой помощи проезжает на красный сигнал светофора. На середине перекрёстка в неё влетает мотоцикл. От удара мотоциклист вместе с пассажиром подлетели и рухнули на асфальт. Сообщается, что от удара машина скорой помощи вылетела на встречную полосу и зацепила ещё несколько автомобилей.

Как сообщает «ТАСС», по предварительным данным пострадал мотоциклист, а также водитель и фельдшер скорой помощи. У первого У первого перелом пальца руки, у второго перелом шейных позвонков, у третьего перелом костей таза.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители