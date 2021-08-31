Мотоциклист протаранил машину скорой на юго-западе Москвы.Видео

На юго-западе Москвы на улиц Обручева и Профсоюзной мотоцикл и машина скорой помощи. Пострадало три человека, включая медиков. Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах видно, как машина скорой помощи проезжает на красный сигнал светофора. На середине перекрёстка в неё влетает мотоцикл. От удара мотоциклист вместе с пассажиром подлетели и рухнули на асфальт. Сообщается, что от удара машина скорой помощи вылетела на встречную полосу и зацепила ещё несколько автомобилей.
Как сообщает «ТАСС», по предварительным данным пострадал мотоциклист, а также водитель и фельдшер скорой помощи. У первого У первого перелом пальца руки, у второго перелом шейных позвонков, у третьего перелом костей таза.