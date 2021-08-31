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В Берлине семья экзорцистов получила сроки за убийство во время "изгнания дьявола"

Газета.Ru
1 час назад

Суд в Берлине приговорил трех членов одной семьи к различным тюремным срокам за то, что их действия привели к смерти их родственницы - осужденные сообщили, что пытались "изгнать дьявола" из тела женщины. Об этом пишет Beliner Zeitung.

Экзорцисты убили женщину во время "изгнания дьявола"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным следствия, мать, отец и их сын Вайди в течение недели в декабре 2015 года насильно давали 22-летней жене Вайди очень соленую воду. Произошло это по рекомендации некоего "чудо-целителя" - к нему обратились, чтобы решить проблему бездетности у семейной пары.

Объект "экзорцизма", женщина по имени Несма, поначалу еще добровольно пила соленую воду, однако ее состояние заметно ухудшилось через пару дней. Когда женщина больше не могла пить самостоятельно, муж и его родители держали ее и вливали в нее соленую воду. На восьмой день такой "терапии" женщина скончалась в больнице.

Сообщается, что 39-летний Вайди был приговорен к трем годам и восьми месяцам тюремного заключения, его родители получили сроки в два года и в 26 месяцев условно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина едва не убил сожительницу во время "экзорцизма".

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