В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Автомобиль застрял между двумя шлагбаумами на жд переезде.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Между двумя шлагбаумами на железнодорожном переезде застряла женщина на автомобиле из швейцарского города Устер (кантон Цюрих). Женщина не обратила внимание на сигналы, предупреждающие о приближении поезда, и очнулась лишь, когда перед и позади ее машины опустились шлагбаумы.

Поняв, что произошло, она выскочила из машины и в панике бросилась к дорожнику в оранжевом жилете, который обслуживал этот переезд. Но и он в этот момент оказался не на высоте и не догадался хотя бы вручную поднять шлагбаум. чтобы выпустить попавший в западню автомобиль.

Тогда на помощь пришел проходивший мимо мужчина. Он сел за руль и попытался развернуть автомобиль параллельно путям, но ему не хватило нескольких секунд. Подъезжавший поезд смел машину с рельсов, разбив ее о придорожный столб, но мужчине за рулем удалось выжить. Он попал в больницу с незначительными травмами и сильнейшим посттравматическим стрессом. По словам врачей, его жизнь вне опасности.

Происшествия,В мире,Видео,Устер,Цюрих,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители