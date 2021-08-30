Автомобиль застрял между двумя шлагбаумами на жд переезде.Видео

Между двумя шлагбаумами на железнодорожном переезде застряла женщина на автомобиле из швейцарского города Устер (кантон Цюрих). Женщина не обратила внимание на сигналы, предупреждающие о приближении поезда, и очнулась лишь, когда перед и позади ее машины опустились шлагбаумы.
Поняв, что произошло, она выскочила из машины и в панике бросилась к дорожнику в оранжевом жилете, который обслуживал этот переезд. Но и он в этот момент оказался не на высоте и не догадался хотя бы вручную поднять шлагбаум. чтобы выпустить попавший в западню автомобиль.
Тогда на помощь пришел проходивший мимо мужчина. Он сел за руль и попытался развернуть автомобиль параллельно путям, но ему не хватило нескольких секунд. Подъезжавший поезд смел машину с рельсов, разбив ее о придорожный столб, но мужчине за рулем удалось выжить. Он попал в больницу с незначительными травмами и сильнейшим посттравматическим стрессом. По словам врачей, его жизнь вне опасности.