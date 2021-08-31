На прикуривших от Вечного огня в Севастополе подростков завели дело

Следователи завели уголовное дело на подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе, сообщили в Следственном комитете по региону.

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Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от вечного огня на мемориальном комплексе, появилось в социальных сетях. Отмечалось, что запись была сделана спутницами подростков и сопровождалась смехом.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело против подростков.

«Возбуждено уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что дело находится на контроле в центральном аппарате СК.