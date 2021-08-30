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Россиянин расстрелял из пистолета пасущихся коров и попал на видео

Lenta.ru
45 минут назад

На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров из пистолета и попал на видео. Ролик с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина в кепке с пистолетом в руках идет и целится в коров, от выстрелов животные разбегаются. Как пишет издание, видеоролик появился на странице одного из пользователей в Instagram, позже автор ролика удалил свои аккаунты.

В прокуратуре региона заявили, что пока не могут прокомментировать инцидент, производится проверка. В данный момент устанавливаются очевидцы происшествия и место, где стреляли в коров.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края, вблизи поселка Хатанга, обнаружили погибшими более полусотни оленей. Информация о гибели животных поступила в полицию от природоохранного инспектора. Погибшие дикие северные олени были им обнаружены в пяти километрах от села Хатанга вниз по течению одноименной реки. Местные охотники считают, что животных расстреляли браконьеры из «спортивного интереса».

Происшествия,Видео,Алтай,
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